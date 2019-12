Uscirà domani su Netflix The Witcher , la serie tratta dai romanzi dicon protagonistae che è già stata rinnovata per una seconda stagione: un impegno che, a detta dell’attore, non gli impedirebbe di continuare a interpretareal cinema.

Cavill ne ha parlato in un’intervista su Andrzej Sapkowski, nella quale ha spiegato che un attore può lavorare a più cose contemporaneamente (basi pensare a Rami Malek che ha lavorato a Mr. Robot e No Time to Die quasi in contemporanea):

Dovete tenere presente che, al di là dei film che potrei girare nei prossimi anni, un attore può tranquillamente girare due progetti in un anno.

A specifica richiesta se sia ancora disponibile a vestire i panni del supereroe, Cavill ha risposto facendo riferimento al simbolo che ne L’Uomo d’Acciaio ha assunto il significato di “speranza”:

Voglio dire, è questo che significa, no?

Insomma, Cavill sembra proprio desideroso di interpretare nuovamente Superman: poche settimane fa aveva affermato di ritenere che il mantello sia ancora suo. Voi cosa ne pensate? Rivedreste volentieri l’attore nei panni dell’Uomo d’Acciaio dopo il flop di Justice League, uscito al cinema nel 2017? Ditecelo nei commenti o sul forum!