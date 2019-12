È semprea mantenersi in testa agli incassi italiani giovedì: il film di JJ Abrams raccoglie altri 645mila euro, salendo a 1.8 milioni di euro. Il risultato è in linea con il secondo giorno di, che due anni fa incassò 634mila euro (per 1.9 milioni in due giorni), e segue la nostra previsione di un andamento leggermente inferiore a quello di quest’ultimo per il weekend lungo: Gli Ultimi Jedi raccolse 5.9 milioni di euro in cinque giorni.

Debutta al secondo posto Pinocchio, con 275mila euro. Il film di Matteo Garrone si propone come solida alternativa natalizia, e il confronto con Il Racconto dei Racconti è complesso: il fantasy uscì nel maggio 2015 e raccolse 81mila euro nel suo primo giorno, chiudendo l’intera sua corsa a tre milioni. Pinocchio dovrebbe ottenere risultati ben diversi.

Scende al terzo posto Il Primo Natale, con 201mila euro e un totale di 4.3 milioni di euro, mentre apre al quarto posto La Dea Fortuna, con 162mila euro. Il confronto che potremmo fare è con Napoli Velata, che debuttò il 28 dicembre 2017 con 372mila euro, ma questa è ancora una settimana pienamente lavorativa e quindi aspettiamo di vedere i prossimi giorni per fare un reale confronto.

Chiude la top-five Last Christmas, che apre con 93mila euro. L’altra nuova uscita in top-ten è Ritratto della Giovane in Fiamme, che apre al decimo posto con 10mila euro.

