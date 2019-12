arriverà in home video fra qualche settimana negli Stati Uniti in versione Director’s Cut, come comunicato nelle ore scorse dal registae dalla

Ed è stato proprio Mike Flanagan a condividere con Collider (via CB.com) alcuni dettagli su quello che gli acquirenti del Blu-ray potranno presto avere fra le mani nel momento in cui Doctor Sleep arriverà nei negozi con la Director’s Cut.

Sono davvero molto emozionato al pensiero che la Warner Bros mi abbia permesso di dare forma a questa versione e di distribuirla. Hanno realmente supportato l’operazione fino al punto di assicurarsi che tutti i nuovi materiali fossero perfettamente rifiniti a livello di effetti speciali e musiche aggiuntive che sono state suonate e registrate per questa Director’s Cut. Non c’è nulla di temporaneo, è proprio un nuovo montaggio completo e “tirato a lucido” del film. Il materiale è sparso attraverso tutto il film. Ci sono scene nuove di zecca che non sono state incluse nella versione cinematografica e altre che sono state estese (o modificate). Non abbiamo mai pensato a una distribuzione cinematografica di questa versione, sapevamo che era troppo lunga. Ma abbiamo lavorato a essa mentre eravamo impegnati a montare quella per la sala, modus operandi che ci ha reso la vita più facile quando si trattava di tagliare scene perché tanto sapevamo che poi potevamo comunque montare le scene in un’altra incarnazione del lungometraggio che, prima o poi, avrebbe visto la luce del giorno. Ci sono di sicuro delle scene inedite molto importanti che, chiaramente, non vi rivelerò, ma ribadisco: vedrete nuove cose per tutta la durata del film, incluso il terzo atto all’Overlook Hotel. Fra le robe che preferisco ci sono momenti con il giovane Danny e Wendy che i fan del libro riconosceranno di certo. Altri, nel primo atto, avranno a che fare con Abra che impara a convivere con la sua luccicanza che, naturalmente, influisce sulla relazione con i suoi genitori. Insomma, sorprese dappertutto che non starò qua a svelare, ma sarà un montaggio molto più letterale, sembrerà di leggere un romanzo. E sarà anche suddiviso in capitoli tanto che il film finirà per avere una struttura molto divertente.

Doctor Sleep è arrivato nelle sale americane (e non solo) fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre ottenendo una performance molto al di sotto delle aspettative tanto che il lungometraggio ha generato una perdita compresa fra i 20 e i 30 milioni di dollari.

Secondo le stime citate tempo fa da Deadline, Doctor Sleep realizzerà circa 149 milioni di dollari di entrate dalla distribuzione in sala (che si è fermata anche al di sotto delle previsioni con 71 milioni worldwide), dalla TV free e pay, in aggiunta all’home video e ai diritti per lo streaming che però non saranno abbastanza per coprire un cartellino del prezzo che fra budget produttivo, P&A globale, partecipazioni (Stephen King è notoriamente “costoso” e, supponiamo, anche la Stanley Kubrick Foundation, ndr.) e costi per l’home entertainment ha toccato quota 171 milioni di dollari.

Doctor Sleep, la sinossi del film presto disponibile in Director’s Cut:

Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”. Riconoscendo istintivamente che Dan condivide il suo potere, Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, i membri del ‘True Knot’, che si nutrono della Luccicanza degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un’improbabile alleanza, Dan e Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose the Hat. L’innocenza di Abra e l’intrepida consapevolezza della sua Luccicanza costringono Dan a invocare i suoi stessi poteri come mai prima d’ora – affrontando immediatamente le sue paure e risvegliando i suoi fantasmi del passato.

“Doctor Sleep” è interpretato da Ewan McGregor nel ruolo di Dan Torrance, da Rebecca Ferguson In quello di Rose the Hat, e da Kyliegh Curran, al suo debutto in un lungometraggio, nel ruolo di Abra. Il cast principale include anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick ne sono i produttori esecutivi.

Il team creativo di Flanagan che ha lavorato dietro le quinte è composto dal direttore della fotografia Michael Fimognari (“The Haunting of Hill House”), dagli scenografi Maher Ahmad (“Duri si diventa”) ed Elizabeth Boller (“Terrore del silenzio”), e dalla costumista Terry Anderson (“Nella tana dei lupi”). La colonna sonora è opera dei The Newton Brothers (“The Haunting of Hill House”).