si mantiene in testa in Italia anche venerdì 20 dicembre: l’episodio 9 ottiene 718mila euro in incassi (con una media di circa mille euro) per un totale di 2.5 milioni di euro in tre giorni. L’incasso è inferiore agli 841mila euro del primo venerdì di, ma come stiamo dicendo fin dal primo giorno il vero confronto sarà possibile farlo una volta concluso il weekend.

Al secondo posto Pinocchio incassa 343mila euro, in crescita rispetto a giovedì, con un totale di 621mila euro in due giorni. Terza posizione per Il Primo Natale, che incassa 261mila euro e sale a 4.5 milioni complessivi, mentre al quarto posto troviamo La Dea Fortuna con 194mila euro e un totale di 358mila euro in due giorni. Chiude la top-five Last Christmas, con 106mila euro e un totale di 202mila euro in due giorni.

