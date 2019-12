a vincere il weekend in Italia: il film di JJ Abrams raccoglie 4.1 milioni di euro tra giovedì e domenica, che si traducono in 5.3 milioni di euro in cinque giorni. Il risultato è leggermente inferiore ai 5.9 milioni di Gli Ultimi Jedi : come vi avevamo anticipato all’esordio, l’andamento del film sarà probabilmente questo (Gli Ultimi Jedi chiuse la sua corsa a 15.1 milioni di euro).

Ottimo l’esordio di Pinocchio, che incassa 2.6 milioni di euro: è il terzo miglior weekend di lancio per un film italiano quest’anno. In quattro giorni la pellicola di Garrone si avvicina all’incasso definitivo del Racconto dei Racconti.

Al terzo posto Il Primo Natale incassa altri due milioni di euro, salendo a 6.2 milioni di euro.

Quarto posto per un altro film italiano, La Dea Fortuna, che incassa 1.4 milioni di euro, leggermente meno all’esordio di Napoli Velata (che chiuse la sua corsa con 5.8 milioni di euro) che però partì dopo Natale – questo nuovo film approfitterà quindi di più festività.

Al quinto posto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle incassa 808mila euro, superando i 16 milioni complessivi. Al sesto posto Last Christmas apre con 662mila euro, mentre al settimo posto troviamo Cena con Delitto – Knives Out, che incassa 469mila euro e sale così a 3.2 milioni di euro. All’ottavo posto L’Immortale incassa 307mila euro e sale a 5.6 milioni di euro.

Chiudono la top-ten due nuove uscite: Paw Patrol Mighty Pups al nono posto incassa 104mila euro in due giorni, mentre al decimo posto Ritratto della Giovane in Fiamme debutta con 90mila euro in quattro giorni.

