Un’occasione per tornare a parlare della ben nota questione “Martin Scorsese – Marvel” con una domanda posta in maniera decisamente diretta dal magazine.

Ti è mai stato chiesto di dirigere un film Marvel?

Scorsese: No. Non me lo hanno mai chiesto. Sai, mi ricordo di quando Disneyland è stato costruito. Sono così antico, sai? Ero già a Los Angeles negli anni settanta e una delle aspirazioni principali degli studios era diventare importanti come Disneyland nella cultura popolare americana. E il primo studio ad aver fatto qualcosa del genere è stata la Universal col suo tour. E poi sono arrivati i blockbuster e, d’altronde, perché no? Le persone vanno a vedere i film e si divertono. Quel tipo di esperienza in cui l’atmosfera da parco a tema c’è sempre stata. E non è un male. Tutti abbiamo amato andare ai parchi a tema. Ma adesso, in un parco a tema, hai anche il film.

Baumbach: la ride di Kundun è straordinaria!

Scorsese: Già, quasi ai livelli di quella di Al di là della vita!

Wang: non penso che i tuoi commenti fossero negativi. Stavi facendo una distinzione fra cinema e altre cose, le robe di grande intrattenimento, che sono generalmente fatte su commissione. Che è il motivo per cui non voglio farle ora come ora.

Scorsese: non farlo!