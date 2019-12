La cover del nuovo numero di Empire è dedicata a, il nuovo film di James Bond in arrivo nel 2020, e così il sito ha pubblicato alcune immagini ufficiali inedite insieme a dichiarazioni di Daniel Craig, che per l’ultima volta vestirà i panni di 007, e di Rami Malek, che sarà il villain.

Quest’ultimo ha spiegato che il suo lavoro in Bohemian Rhapsody lo ha ispirato ad accettare il ruolo di Safin:

Se mi fossi unito al cast cercando di realizzare una copia carbone di qualcuno, che divertimento ci sarebbe stato, non solo per me ma anche per il pubblico? Penso sia una lezione che ho imparato da Freddie Mercury. Perché affaticarsi, se non si è originali? Ho rubato tante cose dai miei preferiti, dalle mie ispirazioni. Ma ho cercato ogni giorno di conferire a questo personaggio qualcosa che avesse senso per esso, e nel contempo potesse essere sconvolgente e inquietante.