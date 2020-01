In occasione della promozione di The Grudge, il produttore e registaè tornato brevemente a parlare del suo lavoro conal cinema.

Attraverso Reddit AMA un utente ha chiesto al regista perché avrebbe voluto John Malkovich per vestire i panni di Adrian Toomes/Avvoltoio in un quarto film di Spidey. Il regista ha così risposto:

Perché è un attore così potente. Potrei avere timore di lui ed essere preoccupato per Peter Parker. Èd è solo il mestiere di chi fa casting. Fondamentalmente si riduce a questo: credo che potesse essere la persona giusta.

Cosa ne pensate? Avreste visto bene John Malkovich nei panni dell’Avvoltoio?

Questa nuova incarnazione è diretta da Nicolas Pesce, regista di The Eyes of My Mother, ed è stata prodotta nuovamente dal guru dell’horror Sam Raimi; nel cast troviamo star del calibro di Andrea Riseborough, Demian Bichir, Lin Shaye, John Cho, Betty Gilpin, William Sadler e Jackie Weaver.

La data d’uscita è fissata al 27 febbraio 2020.

La pellicola è ambientata nel 2004, come il remake di Shimizu, e la storia si svolge in una piccola cittadina americana. Andrea Riseborough è una poliziotta che viene coinvolta in un caso legato alla maledizione del primo film.

Tra i produttori del reboot figurano anche Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

Cosa ne pensate di questo red band trailer di The Grudge? Commentate qui sotto o sul forum!

FONTE: CB