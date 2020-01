Il primo weekend del 2020 al box-office americano ha inizio, e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker continua il suo dominio incontrastato: il film di JJ Abrams si prepara a vincere per il terzo weekend consecutivo raccogliendo 11 milioni di dollari venerdì, per un totale di 428 milioni di dollari complessivi in 15 giorni.era a 483 milioni di dollari dopo due settimane. In tutto il mondo, intanto, il film ha superato gli 850 milioni di dollari.

Seconda posizione per Jumanji: The Next Level, con 8.6 milioni di dollari e un totale di 218 milioni di dollari (515 milioni in tutto il mondo). Apre invece al terzo posto The Grudge: l’horror debutta con 5.3 milioni di dollari (di cui 1.8 alle anteprime di giovedì). L’idea è che possa chiudere il weekend con 11/12 milioni di dollari, complice anche il CinemaScore molto negativo (F).

Quarta posizione per Piccole Donne, che incassa 4.4 milioni di dollari e sale a 50.8 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 442 milioni di dollari (1.2 miliardi complessivi nel mondo).

Fonte: BOM