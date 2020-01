La National Society of Film Critics, associazione di critici cinematografici americani fondata nel 1966 e composta quest’anno da 38 membri che lavorano su quotidiani e riviste di tutte le principali città nordamericane, ha assegnato i propri premi annuali ieri sera, dandone due a Parasite di Bong Joon Ho: miglior film e miglior sceneggiatura. Due i runner up:

Ritratto della Giovane in Fiamme è stato premiato per la miglior fotografia, mentre il miglior attore è Antonio Banderas per Dolor Y Gloria e la migliore attrice May Kay Place per Diane.

Potete vedere la lista dei vincitori e dei runner up qui sotto:

MIGLIOR FILM

“Parasite” (Runners-up: “Little Women”; “Once Upon a Time in Hollywood”)

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Bong Joon Ho and Han Jin Won, “Parasite” (Runners-up: Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”; Greta Gerwig, “Little Women”)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Claire Mathon, “Portrait of a Lady on Fire” (Runners-up: Robert Richardson, “Once Upon a Time in Hollywood”; Yorick Le Saux, “Little Women”)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood” (Runners-up: Joe Pesci, “The Irishman”; Wesley Snipes, “Dolemite Is My Name”; Song Kang Ho, “Parasite”)

MIGLIOR ATTORE

Antonio Banderas, “Pain & Glory” (Runners-up: Adam Driver, “Marriage Story”; Adam Sandler, “Uncut Gems”)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Laura Dern, “Marriage Story” (Runners-up: Florence Pugh, “Little Women”; Jennifer Lopez, “Hustlers”)

MIGLIORE ATTRICE

Mary Kay Place, “Diane” (Runners-up: Zhao Tao, “Ash Is the Purest White”; Florence Pugh, “Midsommar”)

Fonte: Variety