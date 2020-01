Poche ore dopo l’assegnazione dei, sono state annunciate le nomination ai premi della Writers Guild, la potente associazione sindacale degli sceneggiatori di Hollywood. Proprio nel resoconto di questa mattina vi spiegavamo come la cerimonia dei Globe possa influenzare le nomination agli Academy Award dando visibilità a determinati film proprio mentre si stanno svolgendo le votazioni (sono iniziate il 2 gennaio e si concluderanno il 7, con l’annuncio previsto per il 13 gennaio), ma sottolineavamo anche che in realtà sono i premi delle guild a dare una reale immagine di come si sta configurando la corsa agli Oscar.

E le nomination della Writers Guild, divisa in due sezioni (sceneggiatura adattata e sceneggiatura originale) proprio come le rispettive categorie degli Oscar, sembrano confermare buona parte dei frontrunner, incluso il successo di Parasite fuori dalla mera categoria di miglior film internazionale. Accanto a nomi abbastanza scontati come Storia di un Matrimonio, Piccole Donne, The Irishman, Joker e ovviamente 1917 (osservato speciale dopo la vittoria ai Globe), troviamo anche titoli non scontati come le commedie Booksmart – La Rivincita delle Sfigate, Cena con Delitto – Knives Out e Jojo Rabbit. Non colpisce invece l’assenza di C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, vincitore del Golden Globe, né di Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar: come spesso capita, alcune pellicole sono assenti dai WGA per via di alcune regole sindacali, ma rientrano poi nei nominati dell’Academy. Insomma, è altamente improbabile che almeno il film di Tarantino non riceva la nomination la settimana prossima.

Ecco la lista completa, i vincitori verranno annunciati il 1 febbraio.

SCENEGGIATURA ORIGINALE

1917 , Written by Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns; Universal Pictures

, Written by Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns; Universal Pictures Booksmart – La Rivincita delle Sfigate , Written by Emily Halpern & Sarah Haskins and Susanna Fogel and Katie Silberman; United Artists Releasing

, Written by Emily Halpern & Sarah Haskins and Susanna Fogel and Katie Silberman; United Artists Releasing Cena con Delitto – Knives Out , Written by Rian Johnson; Lionsgate

, Written by Rian Johnson; Lionsgate Storia di un Matrimonio – Marriage Story , Written by Noah Baumbach; Netflix

, Written by Noah Baumbach; Netflix Parasite, Screenplay by Bong Joon Ho and Han Jin Won, Story by Bong Joon Ho; Neon SCENEGGIATURA ADATTATA

Un Amico Straordinario – A Beautiful Day in the Neighborhood , Written by Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, Inspired by the Article “Can You Say…Hero?” by Tom Junod; TriStar Pictures

, Written by Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster, Inspired by the Article “Can You Say…Hero?” by Tom Junod; TriStar Pictures The Irishman , Screenplay by Steven Zaillian, Based upon the Book I Heard You Paint Houses by Charles Brandt; Netflix

, Screenplay by Steven Zaillian, Based upon the Book I Heard You Paint Houses by Charles Brandt; Netflix Jojo Rabbit , Screenplay by Taika Waititi, Based on the book Caging Skies by Christine Leunens; Fox Searchlight

, Screenplay by Taika Waititi, Based on the book Caging Skies by Christine Leunens; Fox Searchlight Joker , Written by Todd Phillips & Scott Silver, Based on Characters from DC Comics; Warner Bros. Pictures

, Written by Todd Phillips & Scott Silver, Based on Characters from DC Comics; Warner Bros. Pictures Piccole Donne, Screenplay by Greta Gerwig, Based on the Novel by Louisa May Alcott; Sony Pictures DOCUMENTARIO Citizen K , Written by Alex Gibney; Greenwich Entertainment

, Written by Alex Gibney; Greenwich Entertainment Foster , Written by Mark Jonathan Harris; HBO Documentary Films

, Written by Mark Jonathan Harris; HBO Documentary Films The Inventor : Out for Blood in Silicon Valley, Written by Alex Gibney; HBO Documentary Films

: Out for Blood in Silicon Valley, Written by Alex Gibney; HBO Documentary Films Joseph Pulitzer : Voice of the People, Written by Robert Seidman & Oren Rudavsky; First Run Features

: Voice of the People, Written by Robert Seidman & Oren Rudavsky; First Run Features The Kingmaker, Written by Lauren Greenfield; Showtime Documentary Films

Vi ricordiamo che il 13 gennaio verranno annunciate le candidature agli Oscar. La votazione finale inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Fonte: WGA