Durante un’intervista con il presentatore di E! Ryan Seacrest sul tappeto rosso dei Golden Globe,ha parlato del suo personaggio in, il nuovo film di

“È piuttosto unico” ha detto l’attore su Safn. “È molto complesso. Daniel [Craig] lo definisce incompreso. È stato semplicemente straordinario battermela con lui, è un professionista di grande esperienza”.

Ha poi spiegato:

L’aspetto speciale di tutta l’esperienza è il fatto che conoscevo i film – e li amavo – ma quando il primo giorno arrivi sul set, in teatro di posa, e ti metti davanti alla macchina da presa…hai praticamente la sensazione di avere un posto in prima fila a Broadway. Mi ci è voluto un attimo per tornare in me e dire: “Mi ridate la battuta?”.