Una scena diha dato vita a numerose speculazioni ai tempi della promozione del cinecomic di Zack Snyder: la sequenza apparsa in uno dei primi trailer, poi tagliata dal montaggio di Joss Whedon, mostrava Bruce Wayne (Ben Affleck) intento a guardare una sorta di proiezione.

Attraverso Vero (via Reddit) Zack Snyder ha finalmente confermato cos’è che Bruce stesse guardando. Si trattava, a detta del regista, di una proiezione di Superman da parte di Cyborg. Alle spalle del personaggio notiamo inoltre il furgone che tutta la quadra avrebbe usato per dirigersi al cimitero per disseppellire il corpo di Clark Kent.

Ecco una foto della scena in questione:

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.