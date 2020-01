All’indomani dei Golden Globe 2020 e con le votazioni per le nomination agli Oscar in chiusura, sono state annunciate oggi le nomination alla trentunesima edizione dei, il sindacato dei produttori, molto influente sulla corsa agli Oscar come miglior film: la sovrapposizione tra PGA e Academy è infatti quasi sempre totale.

Composta da 8.200 membri, l’associazione Producers Guild of America ha “indovinato” il vincitore all’Oscar come miglior film 21 volte negli ultimi 30 anni, anche perché utilizza un sistema di voto preferenziale molto simile a quello dell’Academy. Un anno fa il vincitore del PGA e dell’Oscar come miglior film fu Green Book (ponendo fine alle speranze di Roma), così come l’anno prima fu il turno di La Forma dell’Acqua.

Per quanto riguarda le nomination, storicamente corrispondono per tre quarti ai nominati agli Oscar come miglior film. Ecco la lista:

“1917”

Producers: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall

"Le Mans '66 – Ford v Ferrari"
Producers: Peter Chernin & Jenno Topping, James Mangold

Producers: Peter Chernin & Jenno Topping, James Mangold

"The Irishman"
Producers: Jane Rosenthal & Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff & Martin Scorsese

Producers: Jane Rosenthal & Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff & Martin Scorsese

"Jojo Rabbit"
Producers: Carthew Neal, Taika Waititi

Producers: Carthew Neal, Taika Waititi

Producers: Carthew Neal, Taika Waititi “Joker”

Producers: Todd Phillips & Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

"Cena con Delitto – Knives Out"
Producers: Rian Johnson, Ram Bergman

Producers: Rian Johnson, Ram Bergman

"Piccole Donne"
Producer: Amy Pascal

Producer: Amy Pascal

"Storia di un Matrimonio"
Producers: Noah Baumbach, David Heyman

Producers: Noah Baumbach, David Heyman

"C'era una volta a… Hollywood"
Producers: David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

Producers: David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

"Parasite"
Producers: Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho

Producers: Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho

È presente 1917, vincitore del Golden Globe come miglior film drammatico e attuale frontrunner agli Oscar (anche se il vero indicatore sono proprio le nomination alle guild: a breve usciranno anche quelle della Directors Guild), così come è presente Parasite, che sta chiaramente travalicando i limiti delle categorie per il miglior film straniero (come dimostrano anche le nomination ai WGA).

I vincitori verranno annunciati il 3 febbraio.

Vi ricordiamo che il 13 gennaio verranno annunciate le candidature agli Oscar. La votazione finale inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

