La BBC One ha annunciato un nuovo documentario ispirato ade narrato da Stephen Fry, storica voce degli audiolibri di Harry Potter, che analizzerà l’affascinante storia di alcune delle creature più sorprendenti al mondo.

Il documentario, intitolato Fantastic Beasts: A Natural History, non ha ancora una data di messa in onda ma sarà affiancato da una mostra intitolata Fantastic Beasts: The Wonder of Nature che aprirà i battenti al museo di storia naturale di Londra in primavera; in seguito farà anche tappa in alcune città internazionali.

Come si legge nel comunicato:

Il documentario e la mostra guarderanno ai comportamenti e alle abilità più significative del mondo naturale, esploreranno la storia e i legami che hanno ispirato le creature del mondo magico. Saranno raccontate le storie di animali sia magici che babbani, dal rinoceronte lanoso di 11.000 anni fa all’Erumpent e allo Zouwu. Attraverso forme di narrazione innovative, i due progetti sperano di ispirare i visitatori e gli spettatori a proteggere il pianeta per il presente e per il futuro.

In attesa di aggiornamenti vi ricordiamo che il nuovo film della serie di Animali Fantastici sarà al cinema il 12 novembre 2021.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!