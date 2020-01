Con un Tweet diffuso dal profilo ufficiale, la redazione diha annunciato il primo ospite internazionale della nuova edizione del programma di Maria de Filippi, ovvero

Il protagonista di Ed Wood, Pirati dei Caraibi, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald e Dark Shadows, sarà infatti presente nella puntata che andrà in onda sabato 11 gennaio sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

Qua sotto potete vedere il promo con cui è stata resa nota la partecipazione di Johnny Depp a C’è posta per te, il programma di Maria de Filippi che si appresta a celebrare i venti anni di età.

Questa edizione sarà ricca di ospiti straordinari 🤩 Appuntamento a sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5 con la prima imperdibile puntata! #CePostaPerTe pic.twitter.com/xk09b8yWSX — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 7, 2020

Lo scorso novembre, la Warner Bros ha ufficializzato la presenza di Johnny Depp nel cast di Animali Fantastici 3, il nuovo appuntamento con il franchise di prequel/spin-off di Harry Potter. L’attore vestirà nuovamente i panni di Grindelwald, il villain della saga. Con lui anche Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente, Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Depp, lo ricordiamo, è stato coinvolto in una relazione alquanto turbolenta con Amber Heard terminata, come noto, in tribunale: entrambi si sono vicendevolmente accusati di violenza domestica (queste le dichiarazioni di JK Rowling e del regista di Animali Fantastici in seguito alle polemiche sorte online per il coinvolgimento dell’attore nei film del Wizarding World).

Le riprese del terzo Animali Fantastici partiranno in primavera 2020, e l’uscita è fissata per il 12 novembre 2021. Ricordiamo che alla regia tornerà David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

