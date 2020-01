Il co-sceneggiatore diha rilasciato una nuova intervista a GQ durante la quale ha condiviso un simpatico aneddoto di lavorazione della pellicola.

Terrio ha spiegato che quando lui e Abrams si ritrovavano a discutere del film in pubblico mentre, magari, stavano seduti al tavolo di un locale sorseggiando un caffé, dovevano impiegare dei nomi in codice per i vari personaggi.

Sono molto sollevato dal poter finalmente parlare del film senza impiegare termini generici. Posso usare i veri nomi! Sai, quando io e JJ parlavamo di Star Wars in pubblico, mentre bevevamo un caffè da qualche parte, dovevamo usare delle parole in codice per riferirci ai personaggi per paura che qualcuno ci sentisse. Il codice per l’Imperatore era “Trooper 13”, quello di Harrison Ford “The Janitor” (l’inserviente, ndr.). Usavamo codici come questi o le prime lettere dei loro nomi. Sai, un giorno JJ ed io stavamo discutendo in un bar di Oxford. Lui aveva appena tenuto un talk all’Università e il giorno dopo parte del contenuto della nostra discussione era finito sul web. E abbiamo capito che dovevamo usare tutte le cautele del caso.