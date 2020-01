Il preludio a fumetti di Black Widow , il film su Vedova Nera dal 29 aprile al cinema, svela cosa è successo dopo gli eventi di

Alla fine del film dei fratelli Russo assistevamo infatti a una discussione tra Tony Stark e Natasha Romanoff dopo che la donna aveva deciso di voltare le spalle agli accordi di Sokovia. Tony le preannunciava che sarebbero venuti a prenderla, e così Nat decide di fuggire.

Il preludio è già disponibile in lingua originale, mentre per l’edizione italiana dovremo attendere aprile.

All’interno della storia in due parti scopriamo che dopo gli eventi di Civil War, il generale Thunderbolt Ross si mette sulle tracce della Vedova Nera e così chiede sostegno alla consigliera Hawley; si tratta, per chi non lo ricordasse, della donna membro del World Security Council di cui Natasha aveva preso le sembianze in Captain America: the Winter Soldier. La Hawley si oppone alle richieste del generale, mostrandogli chi sta cercando davvero di far arrestare: “Ecco la donna che sta cercando, signor Segretario. La donna che ci ha salvato la vita. Io e gli altri membri del consiglio…saremmo morti se non fosse stato per lei“.

La sensazione è che la consigliera abbia rallentato, anche se di poco, i piani di Ross di mettersi sulle tracce della Romanoff.

Il resto della chiacchierata tra i due consiste poi in una ricapitolazione del passato della Vedova e di ciò che l’abbia resa quello che è.

Per scoprire ulteriori dettagli degli eventi che fanno da prologo al film di Black Widow dovremo attendere la seconda parte del preludio che sarà disponibile a febbraio.

How did Natasha Romanoff become the Black Widow? Get ready for Marvel Studios' #BlackWidow with "Marvel's Black Widow Prelude" #1: https://t.co/A2bw4abpvk pic.twitter.com/SMWEeK9Cjp — Marvel Entertainment (@Marvel) January 15, 2020

Questa la descrizione del prodotto edito da Panini Comics:

Addentratevi nella storia del personaggio Marvel del momento! Natasha Romanoff ha vissuto mille vite, passando attraverso momenti terribili e un addestramento spietato da parte della Stanza Rossa. Avenger o killer senza scrupoli? Qual è il suo vero volto? Ci si può fidare della Vedova Nera? Il prologo al nuovo blockbuster in arrivo al cinema, firmato da Peter “Hulk” David!

