Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è ancora nei cinema (ha appena superato il miliardo di dollari in tutto il mondo) ma la Disney sta già pensando al futuro del franchise della Lucasfilm, e secondo le ultime rivelazioni dell’ Hollywood Reporter starebbe pensando di affidare un film nientemeno che a Taika Waititi, regista di Jojo Rabbit (nominato a sei Oscar) e di Thor: Love and Thunder.

Secondo il sito, il progetto potrebbe essere lo stesso prodotto da Kevin Feige (o un altro), la cosa avrebbe senso visto il lavoro svolto insieme nei Marvel Studios. Waititi si è già avvicinato al mondo di Star Wars, avendo diretto l’episodio finale di The Mandalorian, la prima serie live action del franchise che ha debuttato insieme alla piattaforma streaming Disney+. Ha anche doppiato IG-11, popolare droide della serie.

Il sito ricorda che recentemente David Benioff e D.B. Weiss hanno abbandonato i loro piani per una nuova trilogia di Star Wars, e che sebbene Rian Johnson sia ancora collegato alla sua trilogia al momento la sua priorità è il sequel di Cena con Delitto – Knives Out. Ma lo stesso Waititi al momento ha una priorità, ovvero Thor: Love and Thunder, le cui riprese inizieranno in estate e che uscirà il 5 novembre 2021. Waititi è collegato anche a un film live action di Akira che dovrebbe girare poco dopo.