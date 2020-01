Total Film ha parlato cona proposito die la conversazione si è spostata – naturalmente – su

Il nuovo volto di Bruce Wayne ha svelato di aver discusso del ruolo con il collega:

In effetti ho parlato con lui di Green Goblin. Era un ruolo che voleva con tutto se stesso, mi ha parlato dei provini e del fatto che avesse dato il massimo.

Ha poi aggiunto:

Mi diceva ‘La gente non capisce perché mi piaceva così tanto quel personaggio, è una creazione così grandiosa’. È un po’ come la penso io su Batman.

Dafoe ha spiegato che il mondo dei cinecomic ha bisogno continuamente di “cose interessanti senza ripetersi” prima di tornare a pensare agli Spider-Man di Sam Raimi:

Se ripenso a Green Goblin mi viene da dire che quella dei film di supereroi non era un’industria all’epoca. Era una novità…ma ricordo che molte persone che mi conoscevano per i film d’autore o per il cinema indipendente, alzavano gli occhi al cielo chiedendo: “Perché mai dovresti girare un cinecomic?”. Non sono mai stato tanto snob, mi piace mischiare le carte in tavola.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Colin Farrellper il Pinguino, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

FONTE: CB