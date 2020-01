Ho letto Harry Potter ai miei figli, li ho portati a vedere i film e ho adorato Animali Fantastici e dove trovarli. Non ricordo esattamente quando, ma qualcuno mi disse: “Oh, cercano un Silente”. Così partecipai ai provini, era una cosa che non facevo da tempo ed è stato interessante perché volevo accertarmi di essere perfetto per il ruolo. Non volevo che fosse una cosa da aggiungere alla collezione, perché c’è una grande responsabilità nell’interpretare Albus Silente.

In un’intervista con Vanity Fair ha parlato del suo rapporto con i libri e i film di, riallacciandosi alla sua esperienza sul set di, in cui interpreta Albus Silente:

Ha poi proseguito raccontando uno dei più bei ricordi:

Uno dei momenti più belli durante la preparazione è stato collaborare con J.K. Rowling. Ho trascorso un pomeriggio con lei durante il quale mi ha raccontato tutta la storia di questo splendido personaggio. Arrivò nella stanza reggendo del tè, portava dei tacchi altissimi. A un tratto mi disse: “Va bene, se non ti dispiace preferirei alzarmi”. Rimase in piedi per quasi tre ore, facendo avanti e indietro, parlando e parlando e parlando – le parole uscivano dalla sua bocca come se stessero prendendo vita. Io ero lì seduto a prendere appunti su appunti su questo personaggio, che ho potuto sfruttare poco per l’ultimo [I crimini di Grindelwald]. L’anno prossimo ne gireremo un altro e si scoprirà di più.

Ha concluso definendo la sua opportunità un privilegio:

È meraviglioso poter interpretare una persona con poteri magici. Sto cercando di capire che effetto potrebbe avere, ma c’è anche dolore in Albus, e tristezza. È un personaggio letterario semplicemente bellissimo, è un privilegio poter dargli vita.

Animali Fantastici 3 sarà al cinema il 12 novembre 2021.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese partiranno in primavera 2020 per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.