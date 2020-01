David Ayer continua a diffondere materiali di lavorazione del suo, il cinecomic uscito nell’estate del 2016 nei cinema.

Questa volta ha postato su Twitter dei concept scartati per i Parademoni, ulteriore testimonianza dei grandi rimaneggiamenti cui è stata sottoposta la pellicola durante la sua produzione.

This is a mock-up parademon head that was 3D printed. I shot this image my Nikon. https://t.co/MWhsoWIQnc pic.twitter.com/vTjufRaCI0

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?