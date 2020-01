I leak dicontinuano: nuovi concept della versione di Colin Trevorrow e Derek Connolly di Episodio IX svelano numerose scene descritte nello script trapelato online qualche giorno fa

Si tratta di artwork realizzati dalla Lucasfilm e arrivati online su Reddit: le immagini esprimono visivamente i punti principali descritti dalla sceneggiatura, che venne scritta prima ancora che Carrie Fisher morisse e poi messa da parte. In esse vediamo, per esempio, Rey con la sua spada laser (e un look decisamente diverso da quello che ha in L’Ascesa di Skywalker) sul ponte di uno Star Destroyer, oppure una Coruscant decadente occupata dal Generale Hux (che a un certo punto commette seppuku), o ancora una battaglia tra Kylo Ren e il fantasma della forza di Luke Skywalker (che afferra la spada laser a mani nude). Infine, vediamo Tor Valum, il maestro Sith dell’Imperatore Palpatine che addestra Kylo Ren.

Il sito ThePlaylist conferma da sue fonti la veridicità di questi concept e il fatto che siano collegati allo script di Trevorrow, datato e consegnato una settimana prima della morte di Carrie Fisher.

Potete vederli qui sotto:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

