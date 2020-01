È stata una grande serata per: sabato Dolor y Gloria ha fatto incetta di premi alla 34esima edizione dei Goya , i riconoscimenti più importanti dell’industria cinematografica spagnola.

Il film, che lo ricordiamo ha vinto un premio a Cannes per l’interpretazione di Banderas ed è nominato all’Oscar come miglior film internazionale e come migliore interpretazione maschile (Banderas), ha portato a casa ben sette premi: miglior film, miglior regista, migliore attore (Banderas), migliore attrice non protagonista (Julieta Serrano), miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior colonna sonora.

Cinque premi per Mientras dure la guerra, di Alejandro Amenábar, mentre Belén Cuesta è stata premiata come migliore attrice per The Endless Trench.

Durante il red carpet, Almodóvar si è lasciato sfuggire durante un’intervista che Penelope Cruz consegnerà l’Oscar al miglior film straniero quest’anno, proprio come fece vent’anni fa con Banderas, quando vinse Tutto su mia madre.

GOYA: TUTTI I VINCITORI