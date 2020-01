Durante la promozione di, ComicBook ha incontrato la sceneggiatrice Cche ha accennato al suo prossimo impiego, la sceneggiatura del film di

“In tutta onestà su Flash posso dire poco e nulla” ha commentato. “Posso dirti che se sto lavorando ora a questo progetto è perché lo amo. Mi sto divertendo tantissimo. E questo è tutto ciò che posso dire“.

Sul rapporto con la DC:

Questo film [Birds of Prey] è stata la nostra prima collaborazione. Ho iniziato a lavorarci con Margot [Robbie] quattro anni e mezzo fa, perciò è così che ho conosciuto la DC. Ho solo cose belle da dire nei loro riguardi, abbiamo lavorato tanto insieme e sono stati tutti di grande sostegno. Ci hanno dato libertà creativa, ci hanno permesso di innamorarci dei personaggi e sfruttarli a nostro piacimento. Se mi vorranno lavorerò con loro per sempre.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 21 luglio 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

