Il direttore della fotografia diLawrence Sher, che per il suo lavoro sul film diha ricevuto la nomination all’Oscar, lavorerà presto a un altro cinecomic,, che sarà interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson e diretto da Jaume Collet-Serra, già al lavoro con il granitico attore per Jungle Cruise , il film Disney in arrivo questa estate.

Sher ha rilasciato un’intervista all’Observer dove ha avuto mdo di parlare, senza entrare nel dettaglio, delle differenze fra Joker e Black Adam:

La buona notizia è che non cominceremo a girare prima di luglio. Per questo ho appena cominciato quella fase dello sviluppo focalizzata sullo scoprire quale sarà l’aspetto del film. Per me è un momento estremamente importante perché ogni volta che mi metto al lavoro su un lungometraggio o un nuovo progetto voglio che sia migliore del precedente. Sono molto emozionato al pensiero di lavorare su Black Adam perché, in un certo qual modo, sarà leggermente più tradizionale e più basato sui fumetti.

Black Adam sarà al cinema il 22 dicembre del 2021.

Il personaggio doveva inizialmente comparire come antagonista in Shazam!, ma lo studio ha deciso di percorrere un’altra strada affidando al personaggio un film tutto suo. Black Adam è infatti considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il personaggio si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.