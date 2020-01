Il sound editor di, Matthew Wood, è stato nominato agli Oscar insieme al collega David Acord. I due concorrerano nella categoria Miglior Montaggio Sonoro per il lavoro fatto nel nono capitolo di Star Wars.

In un’intervista fatta con l’Hollywood Reporter, Wood ha ribadito che le voci degli Jedi che abbiamo potuto ascoltare durante lo scontro finale fra Palpatine e Rey sono registrazioni nuove di zecca delle voci dei vari interpreti.

Abbiamo lavorato con Ewan McGregor, Liam Neeson e Sam Jackson. È stato fantastico poter rilavorare con tutti questi attori che sono stati in grado di rivisitare i loro personaggi. Ho dovuto viaggiare intorno al mondo per raccogliere tutte le loro voci. Ognuno di loro ama tantissimo Star Wars ed è stato divertente vedere tutte quelle differenti ere di Star Wars rappresentate in quel singolo momento. Che finisce con Luke Skywalker che la esorta a rialzarsi e poi ha entrambe le spade laser in mano, quella di Luke e quella di Leia.