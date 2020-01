InWarwick Davis è tornato a vestire i panni di Wicket, l’Ewok interpretato dall’attore in

Davis ha svelato in un’intervista recente che l’idea del ritorno della creaturina è stata di J.J. Abrams e ha poi parlato dell’entusiasmo del regista:

Oddio, sembrava un bambino! Non riuscivo a vedere molto, perché è difficile quando indossi un costume da Ewok visto che gli occhi [del costume] non si allineano [ai tuoi]. Ma era così emozionato! È stata una sua idea, pertanto si è goduto ogni momento e mi è stato tanto grato. Gli ho detto: “Non devi ringraziarmi, sono felicissimo di farlo. Grazie per avermelo chiesto, piuttosto”.

È una persona così alla mano, ce ne sono poche come lui al mondo. La sua energia e il suo entusiasmo per Star Wars sono contagiosi. […] È una persona fantastica e gli sono davvero grato per avermi dato la possibilità di portare Wicket sul grande schermo.