Sono stati annunciati questa sera i vincitori dell’edizione 2020 degli Orange British Academy Film Awards, ovvero i BAFTA , i premi assegnati dai 6700 membri della British Adacemy of Film and Television Arts e che riconoscono i meriti dell’industria cinematografica inglese (che come sempre includono anche produzioni americane).

A condurre la serata, trasmessa in diretta sulla BBC, Graham Norton: il grande vincitore è 1917, candidato a nove BAFTA e premiato con sette statuette tra cui miglior film, miglior film inglese e miglior regista. La pellicola di Sam Mendes si conferma quindi frontrunner per gli Oscar, dopo aver vinto il Golden Globe e i premi della DGA e della PGA: le votazioni per gli Oscar si sono chiuse il 30 gennaio, ma numerosi membri dell’Academy fanno parte anche dei BAFTA e quindi la vittoria di stasera esprime un consenso diffuso.

E a proposito di consenso, Parasite porta a casa il BAFTA come miglior film non in lingua inglese e miglior sceneggiatura originale (ha vinto il WGA solo 24 ore fa, come Jojo Rabbit, a sua volta premiato col BAFTA), mentre il miglior film d’animazione è Klaus, trionfatore a sorpresa degli Annie Awards. Tra gli attori spiccano Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern e Brad Pitt.

Vi ricordiamo che un anno fa Roma vinse il BAFTA (Green Book ottenne poi l’Oscar).

Potete vedere tutti i vincitori qui sotto (in aggiornamento):

MIGLIOR FILM

1917 Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren

THE IRISHMAN Robert De Niro, Jane Rosenthal, Martin Scorsese, Emma Tillinger Koskoff

JOKER Bradley Cooper, Todd Phillips, Emma Tillinger Koskoff

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

PARASITE Bong Joon-ho, Kwak Sin-ae

MIGLIOR FILM INGLESE

1917 Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns

BAIT Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

ROCKETMAN Dexter Fletcher, Adam Bohling, David Furnish, David Reid, Matthew Vaughn, Lee Hall

SORRY WE MISSED YOU Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

THE TWO POPES Fernando Meirelles, Jonathan Eirich, Dan Lin, Tracey Seaward, Anthony McCarten

MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE

THE FAREWELL Lulu Wang, Daniele Melia

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

PAIN AND GLORY Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar

PARASITE Bong Joon-ho

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur

MIGLIOR REGISTA

1917 Sam Mendes

THE IRISHMAN Martin Scorsese

JOKER Todd Phillips

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Quentin Tarantino

PARASITE Bong Joon-ho

MIGLIOR DOCUMENTARIO

AMERICAN FACTORY Steven Bognar, Julia Reichert

APOLLO 11 Todd Douglas Miller

DIEGO MARADONA Asif Kapadia

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

THE GREAT HACK Karim Amer, Jehane Noujaime

MIGLIOR FILM ANIMATO

FROZEN 2 Chris Buck, Jennifer Lee, Peter Del Vecho

KLAUS Sergio Pablos, Jinko Gotoh

A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON Will Becher, Richard Phelan, Paul Kewley

TOY STORY 4 Josh Cooley, Mark Nielsen

MIGLIORE ATTRICE

JESSIE BUCKLEY Wild Rose

SCARLETT JOHANSSON Marriage Story

SAOIRSE RONAN Little Women

CHARLIZE THERON Bombshell

RENÉE ZELLWEGER Judy

MIGLIOR ATTORE

LEONARDO DICAPRIO Once Upon a Time… In Hollywood

ADAM DRIVER Marriage Story

TARON EGERTON Rocketman

JOAQUIN PHOENIX Joker

JONATHAN PRYCE The Two Popes

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

LAURA DERN Marriage Story

SCARLETT JOHANSSON Jojo Rabbit

FLORENCE PUGH Little Women

MARGOT ROBBIE Bombshell

MARGOT ROBBIE Once Upon a Time… in Hollywood