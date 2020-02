è uscito nei cinema di tutto il mondo ormai da più di un mese e mezzo, e settimana dopo settimana arrivano online concept e foto dal backstage del film di JJ Abrams. Una nuova infornata di foto è dedicata all’enorme lavoro svolto sul set da Abrams, dagli scenografi Rick Carter e Kevin Jenkins e da tutto il loro team: nonostante la pellicola abbia moltissima CGI (non a caso è nominata all’Oscar per gli effetti visivi), le riprese si sono svolte in varie location in giro per il mondo con elaborati allestimenti, oltre che in colossali teatri di posa. È stato fatto ampio uso delle estensioni digitali dei set, ma Abrams è un regista che preferisce costruire il più possibile sul set, dal vivo, e così in questa galleria potete vedere la sala del trono di Palpatine su Exegol, gli interni dello Star Destroyer, pianeti e veicoli ma soprattutto l’iconico set di Tatooine ricostruito.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

