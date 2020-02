In un’intervista con Collider , Cathy Yan ha parlato della decisione di coinvolgere, regista di, nella lavorazione di, il cinecomic DC su Harley Quinn e la sua banda.

Nato come stuntman (era la controfigura di Keanu Reeves in Matrix), poi diventato coordinatore e in seguito passato davanti alla macchina da presa con John Wick (con David Leitch), Stahelski si è occupato di dirigere le riprese aggiuntive di seconda unità della pellicola diretta Cathy Yan. I due hanno infatti collaborato per aggiungere un po’ di azione al film visto il curriculum già ben rodato del cineasta.

Come raccontato dalla regista:

Ha diretto alcune riprese aggiuntive di seconda unità, e poi con la sua compagnia – la 87eleven – ha fortunatamente lavorato con noi per tutta la durata delle riprese. Adoravo come sapessero gestire l’azione, mi sembrava tutto così vero. Io e il coordinatore Jonathan Eusebio abbiamo collaborato con piacere, adoriamo entrambi i vecchi film di Jackie Chan e il modo in cui fossero realizzate tutte quelle acrobazie e tutta l’azione, che è un po’ ciò per cui è nota anche la 87eleven.

Ha poi proseguito dicendo:

Hanno allenato le nostre ragazze per mesi e poi sono state in grado di fare la maggior parte delle loro acrobazie. Quando poi è stato necessario aggiungere ancora più azione durante le riprese aggiuntive è stato splendido lavorare a stretto contatto con Chad.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

I protagonisti oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic.

