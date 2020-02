In occasione dell’Upfront Summit 2020,hanno parlato dell’importanza della rappresentazione della diversità nella trilogia sequel di Star Wars.

Come raccontato dalla moglie nonché collega alla Bad Robot del regista:

Sin dall’inizio ci siamo chiesti: “Visto che abbiamo questo privilegio, per cosa vogliamo usarlo?”. Non volevamo fare i professori o fare la morale, ma se hai un privilegio, hai degli obblighi, punto. È questa la nostra filosofia di vita.

Ha poi aggiunto che Abrams ha “voluto costruire una storia con protagonista femminile e quattro personaggi principali: un latino-americano, un nigeriano di Londra, una donna – bianca – e un uomo bianco. Volevamo trovare un modo affinché ogni bambino si potesse immedesimare nei protagonisti, in un modo raro per film di queste proporzioni“.

Nel corso della serata Abrams ha poi parlato delle critiche al film:

Il nostro scopo era fare del nostro meglio con tutto quello che avevamo a disposizione. La verità è che si tratta di cose concepite per intrattenere le persone, far sì che possano provare qualcosa, qualcosa che – è quella la speranza di base – li possa far stare bene. Ovviamente, non sempre va tutto per il verso giusto. Quando accade qualcosa del genere è dura e devi cercare di capire cosa è andato storto, prenderne atto ed esaminare il tutto.