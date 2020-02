Nel dietro le quinte degli EE British Academy Film Awards il 2 febbraio, Andy Serkis ha parlato con la stampa delle riprese di Venom 2, in produzione già da diverse settimane.

“Insomma, non posso parlarne molto – lo so, che noia – ma abbiamo girato per 40 giorni ed è davvero emozionante” ha ammesso l’attore. “Abbiamo il magnifico Tom Hardy, che naturalmente è il protagonista, scaveremo più a fondo nel suo rapporto tra lui [e il simbionte] e ovviamente ci sarà una nemesi…ma non posso dire altro“.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 sono già partite da diverse settimane, mentre l’uscita per la regia di Any Serkis è fissata al 2 ottobre 2020. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).