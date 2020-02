La scena dei titoli di coda diè stata concepita dalla regista Cathy Yan come una sorta di presa per i fondelli da parte di Harley Quinn di tutti gli spettatori più speranzosi e abituati (dai Marvel Studios ma anche dai film DC) a restare in sala fino alla fine.

Finiti i titoli si può infatti ascoltare la voce di Margot Robbie (in italiano quella di Domitilla D’Amico) che ringrazia tutti coloro che sono rimasti in sala e decide di fare loro un regalo. “Vi dirò un super super super segreto, ma non dovete dirlo a nessuno. Lo sapevate che Batman…” esordisce Harley prima che il messaggio si interrompa.

In originale, come riportato dai siti internazionali, la frase è “Did you know that Batman f-“. C’è una “f” che potrebbe rimandare a “fucks” e in tal caso con tutta probabilità si tratta di una citazione alla serie animata su Harley Quinn sul servizio streaming DC Universe in cui Harley ripetete continuamente che “Batman si sc*pa… i pipistrelli“.

Ecco una clip dall’episodio:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è uscito nelle sale il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

LEGGI ANCHE – Birds of Prey: Margot Robbie e Ewan McGregor nel nuovo trailer italiano

I protagonisti oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!