Come da tradizione, a 24 ore dagli Oscar sono stati annunciati i vincitori dei 35esimi, organizzati dalla Film Independent (associazione nonprofit a sostegno delle arti composta da 6.200 membri) per premiare il cinema indipendente americano ( sotto i 22.5 milioni di dollari di budget ).

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach è stato selezionato per il Robert Altman Award: il riconoscimento va al regista, al direttore del casting e al cast, il che ha impedito agli attori di ottenere altre nomination.

Anche quest’anno Aubrey Plaza ha condotto la cerimonia, che si è svolta nel pomeriggio sulla spiaggia a Santa Monica, esordiendo con un esilarante monologo nel quale ha affermato che “siamo molto più fichi di quegli altri premi [gli Oscar, ndr]: è giorno, siamo sulla spiaggia e diamo riconoscimenti alle registe donne!”

Durante lo show è andata in onda anche un’esilarante parodia di The Lighthouse, con Aubrey Plaza e Michael Shannon che discutono dell’andamento dei premi:

Vi ricordiamo che un anno fa Se la strada potesse parlare vinse il premio più importante, che l’anno prima invece andò a Scappa – Get Out. I quattro anni precedenti i vincitori dello Spirit come miglior film ottennero anche il rispettivo Oscar, mentre anche quest’anno sarà impossibile.

A vincere il premio come miglior film è stato infatti The Farewell – Una Bugia Buona, non nominato all’Oscar. Il film di Lulu Wang ha vinto anche come migliore attrice non protagonista (Zhao Shuzhen). Ma è stata la serata anche di Diamanti Grezzi, premiato con la miglior regia, migliore attore (Adam Sandler) e miglior montaggio. The Lighthouse ha ottenuto il premio per il migliore attore non protagonista (Willem Dafoe) e la migliore fotografia.

Storia di un matrimonio, vincitore del premio speciale Robert Altman (a causa del quale non sono stati nominati gli attori del film) e di quello per la miglior sceneggiatura. Miglior primo film a Booksmart – La rivincita delle sfigate, mentre miglior film straniero ovviamente a Parasite.

Tutti i vincitori:

MIGLIOR FILM



A Hidden Life

Clemency

The Farewell – Una bugia buona

Storia di un matrimonio

Diamanti Grezzi

MIGLIOR PRIMO FILM



Booksmart – La rivincita delle sfigate

The Climb

Diane

The Last Black Man in San Francicso

The Mustang

See You Yesterday

MIGLIOR REGISTA



Robert Eggers, The Lighthouse

Alma Har’el, Honey Boy

Julius Onah, Luce

Benny Safdie, Josh Safdie, Diamanti Grezzi

Lorene Scafaria, Hustlers

MIGLIORE ATTRICE



Karen Allen, Colewell

Hong Chau, Driveways

Elisabeth Moss, Her Smell

Mary Kay Place, Diane

Alfre Woodard, Clemency

Renee Zellwegger, Judy

MIGLIOR ATTORE



Chris Galust, Give Me Liberty

Kelvin Harrison Jr, Luce

Robert Pattinson, The Lighthouse

Adam Sandler, Diamanti Grezzi

Matthias Schoenaerts, The Mustang

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA



Jennifer Lopez, Hustlers – Le ragazze di Wall Street

Taylor Russell, Waves

Zhao Shuzhen, The Farewell – Una Bugia Buona



Lauren “Lolo” Spencer, Give Me Liberty

Octavia Spencer, Luce

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



Willem Dafoe, The Lighthouse

Noah Jupe, Honey Boy

Shaif LaBeouf, Honey Boy

Jonathan Majors, The Last Black Man in San Francisco

Wendell Pierce, Burning Cane

MIGLIOR SCENEGGIATURA



Marriage Story

To Dust

Diamanti Grezzi

Clemency

High Flying Bird

MIGLIOR PRIMA SCENEGGIATURA



See You Yesterday

Driveways

Blow the Man Down

Greener Grass

The Vast of Night

MIGLIOR FOTOGRAFIA



Hustlers – Le ragazze di Wall Street

The Lighthouse

Honey Boy

The Third Wife

Midsommar

MIGLIOR MONTAGGIO



The Third Wife

Uncut Gems

Sword of Trust

The Lighthouse

Give Me Liberty

JOHN CASSAVETES AWARD

Burning Cane

Colewell

Give Me Liberty

Premature

Wild Nights with Emily

ROBERT ALTMAN AWARD

Storia di un matrimonio

MIGLIOR DOCUMENTARIO



American Factory

Apollo 11

For Sama

Honeyland

Island of the Hungry Ghosts

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE



Invisible Life

Les Miserables

Parasite

Ritratto della giovane in fiamme

Retablo

The Souvenir

PIAGET PRODUCERS AWARD

Mollye Asher

Krista Parris

Ryan Zacarias

SOMEONE TO WATCH AWARD

Rashaad Ernesto Green, Premature

Ash Mayfair, The Third Wife

Joe Talbot, The Last Black Man in San Francisco

TRUER THAN FICTION AWARD

Khalik Allah, Black Mother

Davy Rothbart, 17 Blocks

Nadia Shihab, Jaddoland

Erick Stoll & Chase Whiteside, America

ANNUAL BONNIE AWARD