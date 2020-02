Dopo circa 40 giorni di riprese nel Regno Unito, sono finite a Londra le riprese di, il cinecomic con Tom Hardy diretto da Andy Serkis.

L’annuncio è arrivato da Jake Tomuri, controfigura del protagonista, che ha svelato anche la prossima tappa: San Francisco!

La produzione, ricordiamo, è stata a San Francisco anche per le riprese del primo film diretto da Ruben Fleischer.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 sono già partite diverse settimane fa a Londra e si sono poi spostate a San Francisco; l’uscita per la regia di Any Serkis è fissata al 2 ottobre 2020. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!