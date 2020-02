Dopoche si sta preparando alle imminenti riprese non mangiando pronta a tornare nei panni di Claire in Jurassic World 3 torniamo a parlare del film di Colin Trevorrow grazie allo scatto diffuso su Twitter dallo stesso regista.

Il filmmaker ha postato la foto di un un dinosauro, anzi, nella fattispecie dell’animatronic di un baby dinosauro, un cucciolo di Nasutoceratops a quanto pare.

Ecco, a seguire, il tweet del regista:

Animatronics by John Nolan Studios — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) February 17, 2020

Come specificato nel secondo Tweet del regista di Jurassic World 3, si tratta di una creazione del John Nolan Studios e sembrerebbe proprio la versione completa del work in progress che lo stesso Colin Trevorrow ci aveva fatto vedere a dicembre dello scorso anno.

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito, nel Buckinghamshire, ma probabilmente anche a Malta. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise e Mamoudou Athie, l’attore di Sorry For Your Loss su Facebook; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama della pellicola, se non che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il Regno Distrutto. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.

