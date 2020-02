Nei titoli di coda diBill Murray compare a sorpresa in una scena ambientata prima degli eventi del primo film diretto da Ruben Fleisher.

Come riportato da Screenrant, tuttavia, le intenzioni originali erano ben diverse: nelle stesure originali della sceneggiatura risalenti a molti anni fa, la scena dei titoli di coda avrebbe dovuto riunire i protagonisti di Ghostbusters – Acchiappafantasmi.

Nella sequenza avremmo dovuto vedere Murray mentre gioca a golf in compagnia di Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Harold Ramis, e mentre convince i suoi colleghi a girare Ghostbusters 3. L’idillio sarebbe durato poco visto che i suoi amici sarebbero diventati degli zombi.

Alla fine, nei titoli di coda di Zombieland 2 troviamo Murray alle prese con il tour promozionale di Garfield 3, come potete vedere nel video allegato qui di seguito. Gli acchiappafantasmi si sono invece riuniti (anche se purtroppo non tutti) per il nuovo Ghostbusters: Legacy in arrivo in estate.

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Doppio Colpo è uscito il 18 ottobre 2019 negli Stati Uniti, per la regia di Ruben Fleischer, e in Italia il 14 novembre.

La sinossi ufficiale:

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham.