È stata una grande serata per il cinema italiano alla settantesima cerimonia di premiazione della Berlinale , dove Favolacce è stato premiato per la miglior sceneggiatura edha ottenuto l’Orso d’Argento per la migliore interpretazione maschile per Volevo nascondermi

Per celebrare la vittoria dei Fratelli D’Innocenzo, Vertigo (che ha creato la locandina ufficiale del film) ha diffuso due nuovi poster di Favolacce incentrati proprio sull’Orso! Potete vederli qui sotto:

Favolacce - il poster per celebrare i premi alla Berlinale

Favolacce - il poster per celebrare i premi alla Berlinale



Il film dei D’Innocenzo, co-prodotto da Pepito Produzioni, Rai Cinema e Vision in associazione con QMI e coproduzione con AMKA Films e RSI/SRG SSR, è così descritto dalla sinossi ufficiale: