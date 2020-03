A luglio 2018, all’indomani del salvataggio in Thailandia dei giovani calciatori dal sistema di caverne in cui erano rimasti intrappolati per quasi tre settimane, era arrivata notizia di più di un film in fase di sviluppo sull’importante fatto di cronaca.

Tra gli interessati c’erano la Pure Flix Entertainment, John M. Chu, la De Warrenen Pictures che aveva incaricato Tom Weller di scrivere e dirigere un film intitolato The Cave, e infine la Universal Pictures.

Da allora si è saputo poco e nulla dello sviluppo di questi progetti, ma oggi da Deadline apprendiamo un aggiornamento sul progetto della Universal. Stando al giornale, infatti, alla regia troveremo Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi, registi premio Oscar per il documentario Free Solo – Sfida estrema.

Wes Tooke, sceneggiatore di Midway e della serie per USA Network Colony, è al momento impegnato nella stesura della sceneggiatura.

Dana Brunetti e Matt DelPiano figureranno come produttori attraverso la loro casa di produzione Cavalry Media. Michael De Luca, produttore di Captain Phillips (candidato a sei premi Oscar), di The Social Network (vincitore di tre premi Oscar) e della serie di film miliardaria partita con Cinquanta sfumature di grigio, sarà produttore esecutivo del progetto.

Il film racconterà il salvataggio in Thailandia della squadra maschile dei Wild Boar, tutti di età compresa tra gli 11 e 16 anni, rimasta bloccata a mille metri sotto il suolo in un sistema di caverne a causa delle piogge monsoniche. I ragazzini e il loro allenatore furono tratti in salvo nell’arco di tre giorni dall’8 al 10 luglio 2018.