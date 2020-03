Avatar 2: Stephen Lang sul suo ritorno nel franchise nei panni del Colonnello Miles Quaritch

È soddisfacente sapere che il personaggio è stato apprezzato abbastanza da lasciare un segno, tanto da far dire [a James Cameron] “non abbiamo ancora finito con lui”. Questo inizialmente è stato meraviglioso per me. Il mio compito è quello di sostenere il ruolo che sto interpretando, quindi è molto soddisfacente avere del tempo in più per approfondire Quaritch, scoprire cosa lo fa muovere, parlare di lui e, si spera, sfidare le aspettative che gli spettatori hanno verso di lui per crearne di nuove. Ora sto lavorando con una tela molto più ampia di quanto non fosse nel primo Avatar, mi tiene in contatto con James Cameron per esplorare altre città e poter esaminare il personaggio del dettaglio. Questo per me è tremendamente stimolante e soddisfacente.