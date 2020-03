In occasione di un’intervista per la promozione diha parlato della possibilità che l’emergenzainduca la Universal a rimandare, sulla scia di No Time to Die , anche

“Bella domanda, davvero bella domanda” ha commentato l’attore, che non ha saputo dire altro. In realtà la Universal ha già dichiarato di essere intenzionata – almeno per il momento – a lasciare invariata la data d’uscita del 22 maggio, ma la star ha voluto sottolineare il proprio impegno esattamente come il soldato protagonista di Bloodshot:

Mettiamola così: Bloodshot in fin dei conti riguarda un soldato, un soldato che non decide quando o dove schierarsi. Ce la metteremo tutta.

L’attore, che è produttore del cinecomic in arrivo tra pochi giorni negli Stati Uniti, non biasima in alcun modo “chiunque dica: ‘siete degli stupidi a voler far uscire questo film proprio ora’” e ha poi aggiunto: “Abbiamo bisogno di film ora più che mai […]. Perciò prendete nota: noi ci saremo“.

L’attore ha raccontato di voler sostenere l’esperienza cinematografica con tutto se stesso:

Voglio esser presente per il pubblico e per i fan perché solo Dio sa quanto loro mi abbiano sostenuto. Sono pazzo, sto ancora supplicando la Sony di farmi andare in Cina. Dovreste vedere le facce di tutti: “Ci vai da solo, amico mio”. C’è una certa magia nell’esperienza cinematografica e io voglio sostenerla in ogni modo. Forse la cosa migliore da fare non è solo pensare al botteghino, ma sapere che siamo tutti sullo stesso mondo e che dobbiamo affrontare tutto questo insieme.

In Bloodshot nel cast accanto a Diesel troviamo anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza Gonzalez e Johannes Haukur Johannesson.

Diretto da Dave Wilson su sceneggiatura di Eric Heisserer (Arrival), il film sarà nei cinema statunitensi il 13 marzo 2020.

La sinossi ufficiale:

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

