Abbiamo già visto comesia pronto a tornare nei panni diin, seguito dei, ma oggi abbiamo le prime dichiarazioni dell’attore sul suo ritorno.

L’interprete di Jacob Kowalski ha preannunciato, nello specifico, che nel film vedremo un Jacob diverso rispetto a quello che visto finora. Quello che è successo alla fine dei Crimini e l’abbandono di Queenie hanno richiesto uno scotto:

Con Jacob nel terzo film vedrete che tutta questa faccenda dei maghi ha avuto conseguenze su di lui. Le cose si fanno più serie. È sempre la stessa anima gioiosa e ha il cuore più grande al mondo, ma tutto questo lo sta un po’ consumando.

Animali Fantastici 3 sarà al cinema il 12 novembre 2021 con Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.

Le riprese partiranno in primavera 2020 per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

Contenti per il ritorno di Dan Fogler in Animali Fantastici 3?

