Animali Fantastici 3, Jude Law ha scritto una sue delle battute: "Ho pensato che fosse da Silente dire una cosa del genere"

Pubblicazione: 05 novembre alle 14:41

In una video intervista con Variety dedicata ad alcune delle sue battute più iconiche, Jude Law ha svelato di avere lui stesso scritto una delle battute di Albus Silente in Animali Fantastici: I segreti di Silente, terzo film del franchise (e ultimo a quanto sembra).

“Il fatto che tutto non sia andato esattamente secondo i piani era proprio il piano”. Ah! Ho una bella storia da raccontare su questa battuta! É di Silente! L’ho scritta io! L’ho scritta e… ho solo pensato che fosse molto da Silente dire una cosa del genere.

Lui era il cuore pulsante dei libri, o meglio, lo spirito dei libri. Harry era il cuore. C'era qualcosa nel cuore di Silente... nello spirito di quell'uomo che mi piaceva davvero. E, in effetti, interpretarlo mi ha fatto stare davvero bene.

L’attore ha poi proseguito l’intervista parlando con grande affetto della saga di Harry Potter e dell’amato Preside:

Animali Fantastici: I segreti di Silente è uscito in tutte le sale ad aprile 2022, uno dei primi grossi blockbuster post-pandemia. Da allora, la Warner Bros non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al proseguo della saga con Eddie Redmayne, nonostante attori e addetti ai lavori avessero lasciato la porta aperta alla speranza di continuare.