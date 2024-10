Animali Fantastici, Eddie Redmayne: "A quanto so, è finita"

Pubblicazione: 29 ottobre alle 19:47

Impegnato a promuovere Day of the Jackal, Eddie Redmayne ha confermato una notizia praticamente scontata alla luce del totale silenzio degli ultimi anni sulla saga di Animali Fantastici.

Come già suggeriva il rebranding di alcuni giorni fa, sembra che la Warner Bros. non abbia più intenzione di portare avanti la saga prequel/spin-off di Harry Potter iniziata nel 2016.

Fonte / Comicbook

"Probabilmente [i fan] hanno già visto Newt per l'ultima volta" ha ribattuto l'attore. "Ho risposto in maniera molto diretta, ma è così a quanto. Insomma, dovreste parlare con la Warner Bros. e J.K. Rowling, ma a quanto so, è finita. Credo che farà una capatina nel mondo Universal in Florida che apriranno presto, vedrete un pizzico di quello che stava facendo a Parigi".