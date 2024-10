Animali fantastici: Jude Law conferma che "non c'è nulla all'orizzonte" e spiega perchè ha amato interpretare Silente

Pubblicazione: 31 ottobre alle 09:49

In un'intervista con Variety, Jude Law ha parlato della sua esperienza con Animali fantastici, dove interpreta un giovane Albus Silente. Originariamente prevista di cinque film, la saga è al momento ferma al terzo, I segreti di Silente, e sembra che non proseguirà, come confermato recentemente dal suo attore protagonista. Gli fa eco Law:

So che è sicuramente in sospeso. Immagino che, ora che stanno facendo la serie di Harry Potter, probabilmente dedicheranno le loro energie a quella. Di certo non ho sentito dire che c'è qualcosa all'orizzonte.

Law ha incontrato J.K. Rowling, a cui è ancora affezionato, nel 2017, e lei gli ha illustrato l'arco completo della storia che aveva concepito per i film di Animali fantastici: “Avevo un'idea abbastanza chiara di dove sarebbe andata a parare”. Per aiutarlo nella performance, l'autrice gli ha diede molti appunti, tra cui uno che evidenziava come Silente vedesse se stesso come un mostro. “Ed è per questo che gli piaceva Newt [Eddie Redmayne]. Perché Newt si occupava dei mostri".

Seppur probabilmente non accadrà di nuovo, l'attore è contento di aver portato sullo schermo il personaggio:

Interpretarlo e percepire davvero il senso dei suoi straordinari poteri mi ha permesso di scoprire qualcosa di bello dentro di me. Mi piaceva il suo cuore, ed è per questo che ho amato interpretarlo. Mi è sempre piaciuto mettermi nei suoi panni.

Animali fantastici - I segreti di Silente è uscito nell'aprile 2022. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.