In un’intervista recente con Fandom ha raccontato di avere un certo interesse a lavorare a un film per i Marvel Studios ora che i loro progetti hanno iniziato a essere “più sperimentali”.

Come ammesso dallo sceneggiatore.

Credo che lavorare a qualcosa per l’universo Marvel, a qualunque tipo di cosa per l’Universo Marvel, sarebbe molto emozionante per me, specialmente alla luce del fatto che hanno cominciato a essere un po’ più sperimentali. Quando ho visto alcune delle cose che faranno per WandaVision ho pensato: “Ok, adesso cominciamo a ragionare”. Quindi specialmente nel settore televisivo.

Il desiderio sarebbe di lavorare anche a un altro franchise, ovvero Star Wars:

Un giorno, anche se non nell’immediato futuro, adorerei fare qualcosa nell’universo di Star Wars. Magari tra dieci anni, quando non mi daranno la colpa per averlo rovinato. Sarebbe uno spasso.

Vi piacerebbe vedere Damon Lindelof alle prese con un film o una serie Marvel? Lindelof di recente ha scritto The Hunt e la mini-serie di Watchmen; nel suo curriculum ci sono The Leftovers – Svaniti nel nulla, Lost, Tomorrowland – Il mondo di domani, Into Darkness – Star Trek e Prometheus.