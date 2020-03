Come sapete, Mediaset ha ascoltato i fan di ha annunciato che a partire da domani 16 marzo, ogni lunedì e martedì per un mese trasmetterà in maratona tutti i film della saga su Italia1.

Noi di BadTaste.it, insieme agli amici di Portus (il più importante fansite di Harry Potter in Italia), abbiamo deciso di accompagnare questa programmazione con una serie di live-blogging qui sul sito e sui social. L’impostazione sarà la stessa che utilizziamo, per esempio, durante la Notte degli Oscar: noi della redazione commenteremo in diretta qui sul sito il film (con il contributo dei lettori), mentre sui nostri social e su quelli di Portus (Facebook e Twitter) verranno rilanciate curiosità e momenti chiave dei film.

I nostri lettori sanno che amiamo organizzare anteprime e proiezioni speciali, in particolare con il nostro media partner Arcadia Cinema di Melzo (MI). In questo momento di difficoltà, in cui è impossibile recarsi al cinema, desideriamo comunque cercare di replicare l’emozione “comunitaria” di vedere un film, anche confinati nelle nostre case e ben consapevoli dei disagi che può creare una trasmissione su una rete commerciale (incluse le relative interruzioni pubblicitarie). Vi invitiamo quindi a seguire il live-blogging e rivivere l’intera saga in diretta nazionale a partire da domani sera alle ore 21.24!

Ecco la programmazione nel dettaglio:

Lunedì 16 marzo “Harry Potter e la pietra filosofale”

Martedì 17 marzo “Harry Potter e la camera dei segreti”

Lunedì 23 marzo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”

Martedì 24 marzo “Harry Potter e il calice di fuoco”

Lunedì 30 marzo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”

Martedì 31 marzo “Harry Potter e il principe mezzosangue”

Lunedì 6 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1”

Martedì 7 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2”

A partire da domani vi proporremo anche una rubrica con le curiosità meno note sulla saga.