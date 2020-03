In questi giorni in cui, grazie alla maratona diorganizzata da Mediaset per tenere compagnia agli itailani e alle italiane bloccati a casa per l’emergenza nuovo Coronavirus (e che noi stiamo seguendo con dei live blog , questa sera tocca alla Camera dei Segreti), la saga cinematografica della Warner è di nuovo sotto la luce dei riflettori, arriva anche la notizia di una nuova edizione da collezione degli otto film della saga.

A seguire potete trovare tutti i dettagli e le immagini che sono state diramate dalla divisione nazionale della Warner Bros:

DAL 26 MARZO

arriva

HARRY POTTER MAGICAL COLLECTION (8 Film)

IN DVD e BLU-RAY™

DISTRIBUITO DA WARNER BROS. ENTERTAINMENT

La saga

PER LA PRIMA VOLTA

disponibile in un unico pregiato cofanetto con copertina in pelle

In attesa di continuare il viaggio nel Wizarding World creato da J.K. Rowling™ con il terzo e nuovo capitolo della saga di Animali Fantastici, dal 26 Marzo, PER LA PRIMA VOLTA, gli 8 Film della saga di Harry Potter saranno disponibili in un pregiato cofanetto simile ad un libro e composto da un digibook con copertina rigida in pelle.

Il digibook, da 32 pagine, include immagini di scena, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanto altro!

Un’edizione IMPERDIBILE per tutti i fan della saga, che potranno completare la loro collezione affiancando il cofanetto dei film ai libri da cui sono tratti.

IL PACKAGING:

SLIPCASE in pelle con titolo e decori stampati in oro a caldo

DIGIBOOK composto da: copertina rigida in pelle con stampa oro a caldo e 32 pagine con alloggio per i dischi e tanti materiali d’archivio sui film

DVD

16×9 2.40:1

Durata: 1139 minuti ca.

Lingue e Sottotitoli: HP e la Pietra Filosofale™ (147 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese, Bulgaro: (Dolby Digital 5.1 EX); HP e la Camera dei Segreti™ (155 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1 EX); HP e il Prigioniero di Azkaban™ (136 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese, Ebraico: (Dolby Digital 5.1); HP e il Calice di Fuoco™ (151 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1); HP e l’Ordine della Fenice™ (133 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1); HP e il Principe Mezzosangue™ (147 min ca.) Lingue e sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco: (Dolby Digital 5.1); Harry Potter e i Doni della Morte™ – PARTE 1 (140 min ca.) Lingue: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1). Sottotitoli: Italiano, Inglese, Svedese, Norvegese, Islandese, Finlandese, Danese. Harry Potter e i Doni della Morte™ – PARTE 2 (130 min ca.) Lingue: Italiano, Inglese: (Dolby Digital 5.1) Sottotitoli: Italiano, Inglese, Svedese, Norvegese, Islandese, Finlandese, Danese.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 49,99€

BLU-RAY™

1080p High Definition 16×9 2.40:1

Durata: 1179 minuti ca.

Lingue e Sottotitoli

Lingue: Dolby Digital 5.1 EX: Italiano, Inglese, Spagnolo, Fiammingo, Francese, Tedesco, Svedese, Olandese (Film 1-5); PCM: Inglese 5.1 (Film 1-5); Dolby Digital 5.1: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Olandese, Fiammingo (Film 6-7b); DTS-HD Master Audio Inglese 5.1 (Film 7a-7b); Inglese 2.0 (Film 6) Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco per non udenti. Francese, Olandese (Film 1-7b), Portoghese, Spagnolo, Cinese, Danese, Finlandese, Coreano, Norvegese, Svedese (Film 1-6), Slavo, Croato, Ebraico (Film 7a-7b).

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO: 59,99€