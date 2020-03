“[..] per tutti è importante capire che stiamo andando verso tanta incertezza in questo momento. È difficile, sono emotivo perché odio vedere i nostri figli privati del loro normale stile di vita e non essere in grado di capire perché stia accadendo così rapidamente, ma sono ridotto così anche per via di tutte le cose incredibili che in molti di voi fanno la fuori quotidianamente, so che è una lotta per moltissime persone in questo momento e volevo dirvi che vi amo tutti e sto sto pensando a ognuno di voi, e ce la faremo”.

L’emergenza sanitaria ha colpito la vita quotidiana di gran parte della popolazione mondiale. Non è semplice vivere isolati e in quarantena in questo periodo.(AKA Olaf in Frozen), ha pubblicato in rete su Twitter un nuovo video in cui parla proprio di questo inaspettato frangente, e lo fa non nascondendo una certa commozione per tutto ciò che sta accadendo nel mondo:

Ecco il video:

FONTE: Twitter